مستوطنون إسرائيليون يحتجزون نائباً أمريكياً خلال زيارته الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا‏

أعلن النائب الديمقراطي الأمريكي رو خانا أنه تعرض للاحتجاز من قبل ‏مستوطنين إسرائيليين مسلحين خلال زيارة قام بها إلى الضفة الغربية، مؤكداً أن ‌‏زيارته أتاحت فرصة حقيقية للاطلاع على تداعيات الاحتلال الإسرائيلي على حياة ‌‏الفلسطينيين.‏

ونقلت وكالة رويترز اليوم السبت عن خانا قوله: “إن مستوطنين يحملون بنادق ‏أمريكية من طراز “إم-4” حاصروا، الأربعاء الماضي، السيارة التي كان يستقلها ‏خلال جولة في منطقة بجنوب الضفة الغربية، تتعرض لهجمات متكررة من قبل ‏المستوطنين.‏

وأضاف: “كنا في قرية دمرها المستوطنون الإسرائيليون، حيث دمروا المدرسة ‏والقرية، وأثناء تفقدنا المكان جاء هؤلاء المسلحون وأغلقوا الطريق واحتجزونا، ثم ‏استدعوا الجيش الإسرائيلي الذي وقف إلى جانبهم، وليس إلى جانب الأمريكيين”.‏

وقال أحد مساعدي خانا كاميرون كاسكي الذي كان ضمن المجموعة، إنه جرى ‏احتجازهم لأكثر من ساعة وتوسلوا للسفارة الأمريكية في القدس من أجل ‌‏⁠المساعدة، مشيراً إلى أن مجموعة من الضباط، بدا أنهم من الشرطة، تدخلت في ‏نهاية المطاف ما أدى إلى إطلاق سراحهم.‏

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعداً مستمراً لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ‏على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل دعم توفره سلطات الاحتلال لهذه ‏الاعتداءات، وفق ما تؤكده تقارير حقوقية ودولية.‏

يشار إلى أن المجلس الأوروبي، أعلن في 28 أيار الماضي، فرض تدابير تقييدية ‏إضافية بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، شملت ‏أربع جهات وثلاثة ‏أفراد من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين والمنظمات الداعمة لهم، وذلك ‏لمسؤوليتهم عن انتهاكات ‏جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في ‏الضفة الغربية.‏