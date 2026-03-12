العراق: أمن الملاحة في الممرات البحرية الدولية يجب أن يبقى بمنأى عن الصراعات الإقليمية

بغداد-سانا

أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، أن أمن وسلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية وطرق إمدادات الطاقة يجب أن يبقى بمنأى عن الصراعات الإقليمية، وذلك بعد تعرض عدة سفن حاويات لهجمات بمقذوفات مجهولة خلال اليومين الماضيين في ظل التصعيد العسكري الكبير بين الولايات المتحدة، وإسرائيل من جهة وايران من جهة.

وأعربت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس عن بالغ القلق إزاء التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة الخليج، ولا سيما الحوادث التي طالت بعض ناقلات النفط في الممرات البحرية في هذه المنطقة الحيوية للاقتصاد العالمي، وإمدادات الطاقة.

وشدّدت على أن أمن وسلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية وطرق إمدادات الطاقة يجب أن يبقى بمنأى عن الصراعات والتجاذبات الإقليمية، لما لذلك من تأثير مباشر ليس فقط على دول المنطقة، بل على استقرار الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، كما يعرض حياة المدنيين والعاملين في قطاع النقل البحري لمخاطر جسيمة، فضلاً عن انعكاساته السلبية على الوضع الاقتصادي لملايين من السكان في المنطقة والعالم.

ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والعمل على تحييد الممرات البحرية والبنى التحتية للطاقة عن دائرة الصراع، بما يؤمن سوق الطاقة، ويحفظ استقرار الاقتصاد الإقليمي، والعالمي.

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض ست سفن ناقلة للنفط لهجمات بمقذوفات مجهولة أدت اندلاع النيران في بعضها خلال اليومين الماضيين في الخليج، في ظل تصعيد إيران لهجماتها على ناقلات النفط، وسفن الشحن، وإمدادات الطاقة في المنطقة.

وأدى إغلاق مضيق هرمز وتعطل حركة الملاحة فيه إلى اضطراب واسع في أسواق الطاقة العالمية، بعدما تحول الممر البحري الأهم لنقل النفط والغاز إلى منطقة شبه مشلولة تحت وطأة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.