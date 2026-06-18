ثلاثة قتلى وإصابات في اعتداءات إسرائيلية طالت مناطق عدة في غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف وإطلاق نار نفذه الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ” وفا” عن مصادر طبية قولها: إن 3 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون جراء قصف مسيرة للاحتلال مركبة مدنية مقابل مسجد أبو خضرة في حي الرمال غرب غزة.

وفي ” دير البلح” وسط قطاع غزة أصيب صياد اليوم بجروح خطيرة برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي في عرض البحر.

كما أصيبت امرأة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المحررات غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأطلق جيش الاحتلال النار اتجاه النازحين في منطقة الإقليمي ومزارع فتوح جنوبي مواصي خان يونس.

وتظهر الإحصائيات أن إجمالي عدد القتلى والجرحى تجاوز أربعة آلاف منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي.