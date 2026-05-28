قطر تدين استهداف الكويت بصواريخ وطائرات مسيّرة

الدوحة-سانا

أدانت دولة قطر بشدة، اليوم الخميس، استهداف دولة الكويت بصواريخ وطائرات مسيرة، واعتبرته انتهاكاً سافراً لسيادتها، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن وزارة الخارجية شددت في بيان لها على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

وجددت الوزارة، تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

وكانت الكويت أعلنت في وقت سابق اليوم، أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات ‏صاروخية ومسيرة اخترقت أجواء البلاد‎.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية في الـ 28 من ‏شباط الماضي شنت إيران اعتداءات طالت العديد من البنى التحتية ‏المدنية في دول الخليج العربي ودول أخرى‎.‎