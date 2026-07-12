وزراء ست دول يدينون الاعتداءات الإيرانية ويؤكدون ضرورة خفض التصعيد في المنطقة

الرياض – سانا

جدد وزراء خارجية السعودية فيصل بن فرحان، وقطر محمد بن عبد الرحمن، وسلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، والبحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، والأردن أيمن الصفدي، وأوكرانيا أندري سيبها، إدانتهم الاعتداءات الإيرانية المتكررة ضد دول المنطقة، مؤكدين رفضهم المساس بسيادة الدول أو تهديد أمنها واستقرارها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الوزراء شددوا خلال اتصالات هاتفية اجراها وزير الخارجية السعودي مع الوزراء كل على حدة اليوم الأحد، على أهمية الجهود الرامية لاستعادة الأمن وخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وتناولت المباحثات الهاتفية بين الوزير السعودي والوزراء تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات المشتركة.

وفي سياق آخر، بحث وزير الخارجية السعودي في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني المستجدات الإقليمية وتطورات الأزمة الأوكرانية، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويأتي ذلك في ظل عودة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران بعد خمسة وعشرين يوماً على توقيع مذكرة التفاهم بينهما بوساطة باكستانية وقطرية، ما يضع التفاهم أمام اختبار خطير ويعيد مضيق هرمز إلى واجهة التوترات الإقليمية، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والتجارة العالمية.