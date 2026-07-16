فيفا يعتمد “خواتم الأبطال” لأول مرة لتكريم المتوج بلقب كأس العالم 2026

زيوريخ-سانا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن المنتخب المتوّج بلقب كأس العالم 2026 سيحصل على تكريم خاص غير مسبوق في تاريخ البطولة، بعد اعتماد “خواتم الأبطال” للمرة الأولى إلى جانب الكأس والميداليات الذهبية.

وأوضح فيفا أن هذه المبادرة تستلهم أحد أبرز التقاليد الرياضية في الولايات المتحدة، حيث سيتم تصميم خواتم خاصة بالفريق الفائز تخليداً لإنجازه في النسخة الحالية.

وسيُنتج 2026 خاتماً بإصدار محدود ومرقّم، احتفاءً بالنسخة الحالية من البطولة، على أن يحصل أبطال العالم على 30 خاتماً، فيما سيطرح 1996 خاتماً للجماهير حول العالم كمنتج رسمي مرخص.

وسيحمل أحد جانبي الخاتم مجسم كأس العالم، بينما يُخصص الجانب الآخر لهوية المنتخب البطل، كما سيكون كل خاتم مرقماً ومصمماً وفق مقاس صاحبه، ومرفقاً بشهادة أصالة.

وعقب صافرة نهاية المباراة النهائية، سيتسلم قائد المنتخب الفائز ومدربه خاتمين مؤقتين، قبل أن يتم تصنيع الخواتم النهائية وفق المقاسات الخاصة بكل فرد وتسليمها في وقت لاحق.