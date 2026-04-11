مقتل فلسطيني برصاص مستوطنين شرق رام الله

القدس المحتلة-سانا

قُتل شاب فلسطيني مساء اليوم السبت متأثراً بإصابته برصاص مستوطنين إسرائيليين شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا قرية دير جرير شرق المدينة واعتدوا على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص، ما أسفر عن مقتل شاب.

وفي سياق متصل أصيب طفل فلسطيني، إثر اعتداء مستوطنين على الفلسطينيين في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.

كما اقتحم المستوطنون قرية الرشايدة شرق بيت لحم، واعتدوا على رعاة الأغنام فيها وأجبروهم على مغادرة المكان تحت تهديد السلاح.

وقُتل شاب فلسطيني واعتقل آخرون يوم الخميس الماضي جراء اعتداء قوات الاحتلال على مناطق عدة في الضفة الغربية، فيما يواصل المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، حيث اقتلعوا يوم الثلاثاء الماضي نحو 400 شجرة زيتون معمرة في سهل ترمسعيا شمال مدينة رام الله.