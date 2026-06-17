نيويورك تايمز: مخاطر الألغام تعقّد إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل رغم الاتفاق المبدئي

واشنطن-سانا

أعاد الاتفاق المبدئي لإعادة فتح مضيق هرمز الأمل بتخفيف أزمة الطاقة العالمية، لكن استئناف حركة الملاحة ليس بهذه السهولة، فمخاطر الألغام البحرية تعتبر أكبر التحديات التي قد تُطيل فترة تعطّل الشحن في المضيق الحيوي.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية فإن الشكوك والمخاوف بشأن وجود ألغام بحرية ما زالت قائمة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في آذار الماضي استهداف 16 سفينة إيرانية يُشتبه بأنها مخصّصة لزرع الألغام، إلا أن تأثير تلك الضربات لا يزال غير واضح.

وفي تصريحات سابقة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المضيق “مفتوح جزئياً”، وأن عمليات “البحث عن بعض الألغام” جارية، مشيراً إلى احتمال طلب دعم أوروبي في عمليات التطهير.

وبموازاة تلك التصريحات، أعلنت بريطانيا استعدادها لنشر طائرات مسيّرة مخصّصة لكشف الألغام، بينما أكدت فرنسا إمكانية إرسال سفن متخصصة فور تثبيت الاتفاق بين واشنطن وطهران.

ترسانة الألغام الإيرانية

وقبل اندلاع الحرب، قدّرت الاستخبارات الأمريكية امتلاك إيران ترسانة تصل إلى 5000 لغم بحري، تتنوع بين نماذج بدائية عائمة تطفو تحت السطح، وأخرى متطورة تستقر في قاع البحر تُوجَّه عبر أنظمة استشعار متعددة لتحديد أهدافها، ما يعقّد عمليات الكشف والإزالة.

تعقيدات عمليات الكشف والإزالة

وأشارت نيويورك تايمز في تقريرها إلى التعقيدات المرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة الملاحة البحرية في حال انتشار الألغام، مبينة أن البحرية الأمريكية تعتمد على مزيج من الوسائل الجوية والبحرية وتحت البحرية للبحث عن الألغام، لكن مع تقاعد معظم كاسحات الألغام القديمة، أصبحت البحرية تعتمد على السفن القتالية الساحلية التي لا تدخل مناطق الخطر مباشرة، بل تستخدم مروحيات وطائرات مسيّرة للبحث.

وفي المقابل، يؤكد خبراء أن الألغام الحديثة باتت أكثر تعقيداً، فبعضها قادر على التحرك عمودياً لتفادي معدات الكنس، وبعضها مزوّد بعدادات مرور السفن لتفجير نفسه بعد عدد محدد من العبور، ما يجعلها تهديداً خطيراً للقوافل البحرية.

وأوضحت الصحيفة أن التقنيات الحديثة للبحث وتحديد مواقع الألغام البحرية تواجه أيضاً صعوبات كبيرة في بيئة مكتظة بالحطام البحري، ما يجعل التمييز بين الصخور والألغام مهمة دقيقة وبطيئة.

تحركات أوروبية منتظرة

وبموازاة الإعلان عن اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران، عاد الأوروبيون إلى التأكيد على استعدادهم لإطلاق مهمة بحرية متعدد الجنسيات في مضيق هرمز فور تثبيت الاتفاق.

ووفقاً لخبراء عسكريين فإن المهمة الأوروبية المنتظرة ستتركز في المقام الأول على حماية السفن التجارية وضمان حرية الملاحة وإزالة الألغام أو المخلفات العسكرية التي قد تعيق حركة العبور، بما يعزز الثقة ويشجع شركات الشحن والتأمين على استئناف نشاطها الطبيعي.

وسبق أن كشفت وثائق سرية مسربة أن الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي اقترحت أن تتولى مهمة “أسبيدس” البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي دوراً رئيسياً في إزالة الألغام من مضيق هرمز، وذلك في مساهمة أوروبية ضمن المبادرة التي تقودها فرنسا وبريطانيا.