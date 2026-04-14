ألمانيا وأوكرانيا توقعان اتفاقية تعاون في مجال الصناعات العسكرية

برلين-سانا

وقعت ألمانيا وأوكرانيا اتفاقية تعاون عسكري تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الصناعات العسكرية.

وأشار بيان مشترك، وفق ما نقلت فرانس برس، إلى أن الاتفاقية تشمل “زيادة قدرات التصنيع والتطوير لأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الألمانية والأوكرانية”، فضلاً عن “مشاريع إنتاج الطائرات المسيّرة المشتركة”.

إلى ذلك أوضح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن الاتفاقية مفيدة لألمانيا ولأمنها، حيث لم تشهد أي صناعة دفاعية ابتكاراً أكبر من الصناعة الأوكرانية.

بدوره قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي: “يمكن دمج خبرتنا في منظومة الأمن الأوروبية”، مشيراً إلى أن البلدين يعملان أيضاً على “اتفاقية ثنائية بشأن الطائرات المسيّرة”.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة “كوانتوم سيستمز” الألمانية المتخصصة في صناعة الطائرات المسيّرة عن قرب إطلاق “مشاريع مشتركة جديدة مع شركات تصنيع أوكرانية”.

ويمتلك الجيش الأوكراني خبرة كبيرة في مجال الطائرات المسيّرة التي أصبحت أسلحة أساسية نظراً لتكلفتها المنخفضة نسبياً وفعاليتها المتزايدة، ومدى تأثيرها، حيث تحرص برلين على الاستفادة منها.