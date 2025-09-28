ارتقاء 98 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى 98 فلسطينياً منذ فجر اليوم، بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة في قطاع غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن “23 شهيداً نُقلوا إلى مستشفى الشفاء، و29 إلى المعمداني، و28 إلى مستشفى العودة، و9 إلى مستشفى ناصر، و9 إلى مستشفى الأقصى”.

وبيّنت الوكالة أن من بين الضحايا ستة من منتظري المساعدات الإنسانية وسط وجنوب القطاع.

وفي السابع من تشرين الأول 2023، بدأت قوات الاحتلال عدواناً على قطاع غزة، أسفر عن ارتقاء 65,926 فلسطينياً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 167,783 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.