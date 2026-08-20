الصين تضيف قرغيزستان وفيتنام إلى برنامج العبور بدون تأشيرة لمدة 240 ساعة

بكين-سانا



أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للهجرة، اليوم الخميس، عن إضافة قرغيزستان وفيتنام إلى برنامج العبور بدون تأشيرة لمدة 240 ساعة، الأمر الذي يزيد إجمالي عدد الدول المؤهلة للاستفادة من هذه السياسة إلى 57 دولة.



ونقلت وكالة” شينخوا” للأنباء عن الهيئة قولها: “إنّه اعتباراً من اليوم، يمكن لمواطني قيرغيزستان وفيتنام الذين يحملون جوازات سفر عادية وتذاكر ركاب مشتركة بين شركات طيران مختلفة بتواريخ وجداول سفر مؤكدة والمتجهين إلى دولة أو منطقة ثالثة، دخول الصين عبر أي من المنافذ البالغ عددها 65 في البلاد والبقاء لمدة تصل إلى 240 ساعة، أو 10 أيام، بدون تأشيرة”.



وبحسب الهيئة “سيكون مواطنو هاتين الدولتين الذين يحملون جوازات سفر عادية مؤهلين أيضاً للاستفادة من سياسة دخول مقاطعة هاينان في جنوبي الصين بدون تأشيرة والبقاء هناك لمدة 30 يوماً اعتباراً من نفس اليوم، ومع هذه الإضافات، ارتفع عدد الدول المشمولة بسياسة الإعفاء من التأشيرة في هاينان إلى 61 دولة.



وخلال فترة الإعفاء من التأشيرة، يُسمح للمسافرين بممارسة السياحة والأعمال والزيارات التبادلية والزيارات العائلية، إلا أن ذلك لا يشمل العمل أو الدراسة أو الأنشطة الصحفية، والتي ما زالت تتطلب تأشيرات مخصصة لتلك الأغراض، حسبما أفادت الهيئة الوطنية للهجرة.



وتعد هذه الإجراءات جزءاً من جهود الصين الأوسع لتعزيز السفر والتبادلات الدولية.