التعاون الإسلامي تحذّر من مخططات الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف مدينة الخليل ومقدساتها

القدس المحتلة- سانا
حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة مخططات الاحتلال الإسرائيلي للمساس بالوضع السياسي والتاريخي والقانوني لمدينة الخليل والتي كان آخرها قرار وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش سحب صلاحيات البلدية في الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة والمناطق المحيطة بها وإلغاء اتفاقية الخليل.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الأمانة العامة تأكيدها أنه لا سيادة للاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة الخليل ومقدساتها وجميع الأماكن الدينية والتاريخية والتراثية، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة و”اليونسكو” ذات الصلة.
وجدّدت الأمانة العامة دعوتها المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته تجاه صون وحماية الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل ومعالمها التاريخية، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وتراثها الثقافي المسجل على قائمة التراث الإنساني العالمي المعرضة للخطر لدى منظمة اليونسكو”.
وكان سموتريتش أعلن أمس اتخاذه قراراً بإلغاء تسويات التخطيط والبناء التي حُددت في اتفاقية الخليل، ما يعني سحب صلاحيات التخطيط والبناء في الأحياء وفي الأماكن المقدسة فيها من بلدية الخليل، ونقلها إلى المسؤولية الإسرائيلية.
وتخضع مدينة الخليل لاتفاقية أبرمت عام 1997 بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في المدينة، وإخضاعها لترتيبات أمنية وإدارية خاصة.