التعاون الإسلامي تحذّر من مخططات الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف مدينة الخليل ومقدساتها

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي 860x638 1 1 1 التعاون الإسلامي تحذّر من مخططات الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف مدينة الخليل ومقدساتها

القدس المحتلة- سانا ‏

حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة مخططات الاحتلال الإسرائيلي ‏للمساس بالوضع السياسي والتاريخي والقانوني لمدينة الخليل والتي كان آخرها قرار وزير مالية ‌‏الاحتلال بتسلئيل سموتريتش سحب صلاحيات البلدية في الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة ‏والمناطق المحيطة بها وإلغاء اتفاقية الخليل.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الأمانة العامة تأكيدها أنه لا سيادة للاحتلال على ‌‏الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة الخليل ومقدساتها وجميع الأماكن ‌‏الدينية والتاريخية والتراثية، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة و”اليونسكو” ذات الصلة.‏

وجدّدت الأمانة العامة دعوتها المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته تجاه صون وحماية الحرم ‏الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل ومعالمها التاريخية، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من أرض دولة ‏فلسطين وتراثها الثقافي المسجل على قائمة التراث الإنساني العالمي المعرضة للخطر لدى منظمة ‏اليونسكو”.‏

وكان سموتريتش أعلن أمس اتخاذه قراراً بإلغاء تسويات التخطيط والبناء ‏التي حُددت في اتفاقية ‏الخليل، ما يعني سحب صلاحيات التخطيط والبناء في الأحياء ‏وفي الأماكن المقدسة فيها من ‏بلدية الخليل، ونقلها إلى المسؤولية الإسرائيلية.‏

وتخضع مدينة الخليل لاتفاقية أبرمت عام 1997 بين السلطة الفلسطينية والاحتلال ‏الإسرائيلي ‏لتنفيذ إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في المدينة، وإخضاعها لترتيبات أمنية ‏وإدارية خاصة.‏

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