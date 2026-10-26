الإيكاو تلغي تحذير سلامة الأجواء السورية بعد 13 عاماً ‌‏لدعم حركة الطيران الدولي

‏ دمشق-سانا

أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو“، إلغاء العمل ‌‏بكتابها الصادر في شهر أذار عام 2013 بشأن سلامة ‌‏الطائرات المدنية العاملة في إقليم معلومات الطيران لدمشق، ‌‏وأبلغت الدول الأعضاء بذلك، مؤكدة انه لم يعد أساساً لاتخاذ ‌‏القرارات ‏التشغيلية المتعلقة بالمجال الجوي المعني.‏

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وفي تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أكد رئيس الهيئة العامة ‌‏للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري أن ‏الإلغاء الذي ‏أصدرته المنظمة في الـ 23 من تشرين الأول ‏الجاري يعد ‏خطوة مهمة نحو ‏تعزيز حركة الطيران الدولي، ‏ويمثل تطوراً ‏مهماً في مسار إعادة دمج الأجواء السورية ‌‏ضمن شبكة ‏الملاحة الجوية الدولية. ‏

إنهاء العمل بمرجع تحذيري دولي

الحصري بين أن أهمية هذا التطور تكمن في إنهاء العمل ‌‏بمرجع تحذيري دولي استمر ‏لأكثر من 13 عاماً، حيث أكدت ‌‏الإيكاو أن كتابها السابق لم يعد أساساً لاتخاذ القرارات ‌‌‏التشغيلية المتعلقة بالمجال الجوي السوري، وأن تقييم ‌‏المخاطر أصبح يستند إلى الأطر ‏والمعايير الدولية الحديثة ‌‏المعتمدة في هذا المجال.‏

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ولفت الحصري إلى أن هذا التطور يتيح للدول وسلطات ‌‏الطيران المدني وشركات الطيران ‏الدولية إعادة تقييم قراراتها ‌‏التشغيليةالمتعلقة باستخدام الأجواء السورية، سواء للرحلات ‌‌‏العابرة أو الرحلات القادمة إلى المطارات السورية والمغادرة ‌‏منها، بما قد يسهم في ‏توسيع حركة العبور الجوي، وتشجيع ‌‏شركات طيران إضافية على دراسة استئناف ‏عملياتها إلى ‌‏سوريا.‏

تطور إيجابي يدعم الجهود ‏الدبلوماسية

أوضح الحصري أن إلغاء التحذير السابق لا يعني الرفع ‌‏التلقائي لجميع القيود التشغيلية ‏المفروضة من بعض الدول أو ‌‏الجهات التنظيمية، وإنما يشكّل تطوراً إيجابياً يدعم الجهود ‌‌‏الفنية والدبلوماسية لمعالجة تلك القيود، استناداً إلى تقييمات ‌‏السلامة والأمن الجوي ‏المعتمدة دولياً.‏

‏تعزيز الثقة بسلامة العمليات الجوية

بين الحصري أن الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي ‌‏تواصل العمل والتنسيق مع ‏منظمة الإيكاو وسلطات الطيران ‌‏المدني الدولية لتعزيز الثقة بسلامة العمليات الجوية في ‌‌‏المجال الجوي السوري، وتوفير المتطلبات الفنية والتشغيلية ‌‏اللازمة لتوسيع الربط الجوي ‏مع الأسواق الإقليمية والدولية.‏

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ولفت الحصري إلى أن استعادة الدور الطبيعي للأجواء ‌‏السورية في حركة الملاحة الجوية ‏الدولية تمثل أولوية ‌‏استراتيجية للهيئة، لما لها من أثر مباشر في تعزيز الربط ‌‏الجوي، ‏وزيادة حركة النقل والعبور، ودعم النشاط ‌‏الاقتصادي والاستثماري في قطاع الطيران ‏المدني السوري.‏

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ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) هي وكالة تابعة ‌‏للأمم المتحدة تساعد 193 دولة على التعاون فيما بينها ‌‏ومشاركة أجوائها لتحقيق المنفعة المتبادلة، تأسست في عام ‌‌‏1944، وتهدف الى دعم شبكة النقل الجوي وتلبية احتياجات ‌‏مؤسسات الأعمال والمسافرين حول العالم من حيث التنمية ‌‏الاجتماعية والاقتصادية وإتاحة الربط على نطاق واسع.‏