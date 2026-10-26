الإيكاو تلغي تحذير سلامة الأجواء السورية بعد 13 عاماً ‌‏لدعم حركة الطيران الدولي

دمشق-سانا
أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو“، إلغاء العمل بكتابها الصادر في شهر أذار عام 2013 بشأن سلامة الطائرات المدنية العاملة في إقليم معلومات الطيران لدمشق، وأبلغت الدول الأعضاء بذلك، مؤكدة انه لم يعد أساساً لاتخاذ القرارات التشغيلية المتعلقة بالمجال الجوي المعني.
وفي تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري أن الإلغاء الذي أصدرته المنظمة في الـ 23 من تشرين الأول الجاري يعد خطوة مهمة نحو تعزيز حركة الطيران الدولي، ويمثل تطوراً مهماً في مسار إعادة دمج الأجواء السورية ضمن شبكة الملاحة الجوية الدولية.
إنهاء العمل بمرجع تحذيري دولي
الحصري بين أن أهمية هذا التطور تكمن في إنهاء العمل بمرجع تحذيري دولي استمر لأكثر من 13 عاماً، حيث أكدت الإيكاو أن كتابها السابق لم يعد أساساً لاتخاذ القرارات التشغيلية المتعلقة بالمجال الجوي السوري، وأن تقييم المخاطر أصبح يستند إلى الأطر والمعايير الدولية الحديثة المعتمدة في هذا المجال.
ولفت الحصري إلى أن هذا التطور يتيح للدول وسلطات الطيران المدني وشركات الطيران الدولية إعادة تقييم قراراتها التشغيليةالمتعلقة باستخدام الأجواء السورية، سواء للرحلات العابرة أو الرحلات القادمة إلى المطارات السورية والمغادرة منها، بما قد يسهم في توسيع حركة العبور الجوي، وتشجيع شركات طيران إضافية على دراسة استئناف عملياتها إلى سوريا.
تطور إيجابي يدعم الجهود الدبلوماسية
أوضح الحصري أن إلغاء التحذير السابق لا يعني الرفع التلقائي لجميع القيود التشغيلية المفروضة من بعض الدول أو الجهات التنظيمية، وإنما يشكّل تطوراً إيجابياً يدعم الجهود الفنية والدبلوماسية لمعالجة تلك القيود، استناداً إلى تقييمات السلامة والأمن الجوي المعتمدة دولياً.
تعزيز الثقة بسلامة العمليات الجوية
بين الحصري أن الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تواصل العمل والتنسيق مع منظمة الإيكاو وسلطات الطيران المدني الدولية لتعزيز الثقة بسلامة العمليات الجوية في المجال الجوي السوري، وتوفير المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة لتوسيع الربط الجوي مع الأسواق الإقليمية والدولية.
ولفت الحصري إلى أن استعادة الدور الطبيعي للأجواء السورية في حركة الملاحة الجوية الدولية تمثل أولوية استراتيجية للهيئة، لما لها من أثر مباشر في تعزيز الربط الجوي، وزيادة حركة النقل والعبور، ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري في قطاع الطيران المدني السوري.
ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) هي وكالة تابعة للأمم المتحدة تساعد 193 دولة على التعاون فيما بينها ومشاركة أجوائها لتحقيق المنفعة المتبادلة، تأسست في عام 1944، وتهدف الى دعم شبكة النقل الجوي وتلبية احتياجات مؤسسات الأعمال والمسافرين حول العالم من حيث التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإتاحة الربط على نطاق واسع.