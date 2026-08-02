مقتل 9 فلسطينيين بنيران الاحتلال واعتقال 18 آخرين في غزة والضفة

القدس المحتلة-سانا

قُتل تسعة فلسطينيين وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الأحد، جراء قصف واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، وشملت اقتحامات واعتقالات وهدم منازل واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية بينها وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن فلسطينيين قتلا وأصيب آخرون إثر قصف طائرة مسيرة للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، كما قُتل فلسطيني وأصيب اثنان آخران في قصف مماثل استهدف مجموعة من الفلسطينيين في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي مواصي بلدة القرارة شمال غربي مدينة خان يونس، قتل ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية.

وفي حي الصبرة جنوب مدينة غزة، قُتل فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي، فيما قُتل فلسطينيان إثر غارة استهدفت منزلاً بحي تل الهوا جنوب غرب المدينة.

وأدى قصف الاحتلال إلى تدمير مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ما تسبب بأضرار كبيرة في المكان وإلحاق أضرار بخيام النازحين القريبة، وتشريد عشرات العائلات.

حملة اعتقالات في الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 18 فلسطينياً خلال عمليات اقتحام ودهم في عدد من المناطق.

ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 11 عاملاً في قرية خشم الدرج ببادية يطا بعد ملاحقتهم والاعتداء عليهم بالضرب.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين خلال اقتحامات نفذتها في قرى وبلدات عينابوس وبرقة، وعصيرة الشمالية، واحتجزت عدداً من الفلسطينيين داخل أحد المنازل الذي حولته إلى مركز تحقيق ميداني.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلان في واد فوكين غرب بيت لحم، وحاجز الكونتينر العسكري، وبلدة طمون جنوب شرق طوباس.

وفي بيت لحم، أجبرت سلطات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين في مدينة بيت جالا على هدم منازلهم بأيديهم، فيما سلمت في نابلس إخطاراً بالاستيلاء على منزل إحدى العوائل في قرية تل وإخلائه تمهيداً لهدمه.

اعتداءات المستوطنين

وفي سياق متصل، واصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم حيث أصيب عدد من الفلسطينيين في رام الله والخليل وجنين، جراء اعتداء مجموعات من المستوطنين على شبان بالضرب ورش الغاز في منطقة المغير وأبو فلاح، كما اعتدوا على فلسطيني وزوجته في قرية بيتللو، وأحرقوا مركبة وخطوا شعارات عنصرية في بلدة صوريف، إضافة إلى مهاجمة منازل ومركبات الفلسطينيين في عدة مناطق.

كما واصل المستوطنون اعتداءاتهم في محافظة جنين عبر رشق مركبات الفلسطينيين بالحجارة وإتلاف جزء من المحاصيل الزراعية في بلدة عرابة.

يشار إلى أن فلسطينيين قتلا أمس السبت، بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة، بينما أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين باعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية.