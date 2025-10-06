ماكرون يعيد تكليف لوكورنو بمحادثات أخيرة لحل الأزمة السياسية في فرنسا

7b9d312a be8b 4202 87c6 853b9320318b ماكرون يعيد تكليف لوكورنو بمحادثات أخيرة لحل الأزمة السياسية في فرنسا

باريس- سانا

كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مجدداً رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو اليوم، بإجراء محادثات أخيرة مع الأحزاب لرسم مسار للخروج من الأزمة السياسية بحلول يوم الأربعاء القادم.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن قصر الرئاسة الفرنسية الإليزيه، قوله في بيان: “كلف الرئيس ماكرون سيباستيان لوكورنو رئيس الوزراء المستقيل والمسؤول عن إدارة الشؤون اليومية، بإجراء مفاوضات نهائية حتى حلول مساء الأربعاء لتحديد برنامج للعمل ولتحقيق الاستقرار في البلاد”.

وكان لوكورنو، قدم استقالته واستقالة حكومته الجديدة في وقت سابق اليوم، بعد ساعات من إعلانه عن تشكيلها، مما يجعلها أقصر الحكومات عمراً في تاريخ فرنسا الحديث.

السعودية وفرنسا تدعوان لإنهاء الحرب في غزة وتطبيق حل الدولتين
الأردن يعيد فتح أجوائه أمام حركة الطيران المدني
اتفاق أميركي صيني على جولة جديدة من المحادثات التجارية بين البلدين
صحيفة بريطانية: توصيل المساعدات بالطائرات إلى غزة طريقة أقل فعالية وأكثر تكلفة
أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار الإسرائيلي: يفصلنا 825 كيلومتراً عن غزة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك