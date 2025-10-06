ماكرون يعيد تكليف لوكورنو بمحادثات أخيرة لحل الأزمة السياسية في فرنسا

باريس- سانا

كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مجدداً رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو اليوم، بإجراء محادثات أخيرة مع الأحزاب لرسم مسار للخروج من الأزمة السياسية بحلول يوم الأربعاء القادم.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن قصر الرئاسة الفرنسية الإليزيه، قوله في بيان: “كلف الرئيس ماكرون سيباستيان لوكورنو رئيس الوزراء المستقيل والمسؤول عن إدارة الشؤون اليومية، بإجراء مفاوضات نهائية حتى حلول مساء الأربعاء لتحديد برنامج للعمل ولتحقيق الاستقرار في البلاد”.

وكان لوكورنو، قدم استقالته واستقالة حكومته الجديدة في وقت سابق اليوم، بعد ساعات من إعلانه عن تشكيلها، مما يجعلها أقصر الحكومات عمراً في تاريخ فرنسا الحديث.