مقتل شخص في استهداف الجيش الأمريكي قارباً في المحيط الهادئ

5 12 مقتل شخص في استهداف الجيش الأمريكي قارباً في المحيط الهادئ

 
واشنطن-سانا
 
أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء، مقتل شخص في ضربة جوية استهدف فيها قارباً يشتبه بتهريبه المخدرات في شرق المحيط الهادئ.
 
ونقلت وكالة فرانس برس عن القيادة الجنوبية الأمريكية /ساوثكوم/ قولها في بيان على منصة إكس: إنّ السفينة المستهدَفة كانت متورطة في عمليات تهريب مخدرات، مشيرة إلى أن رجلاً مرتبطاً بالمخدرات قُتل ونجا شخصان.
 
وتأتي هذه الضربة في أعقاب عشرات الهجمات المماثلة للجيش الأمريكي ضد قوارب تقول واشنطن: إنها لمهربي مخدرات، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 203 أشخاص منذ أيلول الماضي.
 
ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة في حالة حرب فعلية مع عصابات المخدرات التي تنشط انطلاقاً من أميركا اللاتينية، إلا أن إدارته لم تقدم أدلة قاطعة على تورط القوارب المستهدفة بالتهريب.

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