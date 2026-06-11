اليابان.. واردات النفط ستعود إلى مستويات ما قبل الحرب في تموز

طوكيو-سانا

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي اليوم الخميس، أن اليابان ستؤمّن في شهر تموز المقبل الكمية نفسها من واردات النفط الخام التي استوردتها خلال العام الماضي، مؤكدة نجاح بلادها في إيجاد مصادر بديلة رغم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة فرانس برس عن تاكايشي قولها خلال اجتماع خاص لمجلس الوزراء: إن اليابان كانت تعتمد على الشرق الأوسط في أكثر من 90 بالمئة من وارداتها النفطية، لكنها عملت خلال الفترة الماضية على تنويع مصادر الإمداد بشكل كبير.

وأضافت: إن الولايات المتحدة “رفعت صادراتها النفطية إلى اليابان بنحو عشرة أضعاف، كما تمكنت طوكيو من توسيع شبكة مورديها من النفط الخام، حيث تم تأمين واردات من أمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وآسيا الوسطى وإفريقيا، إضافة إلى كندا”.

وأوضحت أن شحنات من النفط الخام المكسيكي ستصل إلى اليابان للمرة الأولى خلال شهر تموز، مؤكدة أن بلادها تحرز تقدماً في تنويع مصادر إمداداتها النفطية.

وأشارت تاكايشي إلى أنها ستتوجه إلى أوروبا نهاية الأسبوع الجاري للمشاركة في اجتماع مجموعة الدول السبع المقرر عقده في فرنسا، حيث ستبحث مع المسؤولين الأوروبيين قضايا أمن الطاقة وسبل تعزيز استقرار الإمدادات العالمية.

وكان إغلاق إيران لمضيق هرمز، منذ اندلاع الحرب في الـ 28 من شباط الماضي، قد تسبب باضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية، ما أثر في إمدادات النفط إلى عدد من الدول المستوردة، بينها اليابان التي تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة.