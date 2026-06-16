الاتحاد الأوروبي يعتزم تعزيز مهمة أسبيدس العسكرية في البحر الأحمر

بروكسل-سانا‏

يعتزم الاتحاد الأوروبي تعزيز المهمة البحرية “أسبيدس”‏Aspides‏ ” التي تقودها إيطاليا، ‏لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر.‏

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” أن مسودة البيان الختامي للقمة الأوروبية ‏المزمعة التي ستنعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل، تؤكد على مساهمة أسبيدس المحتملة في استقرار المنطقة، وتدعو إلى تعزيزها بما يتماشى مع ولايتها.‏

وكانت بعض دول الاتحاد الأوروبي ومن بينها إيطاليا، أعربت عن استعدادها للمساهمة ‏في إزالة الألغام وتأمين مضيق هرمز بمجرد إعادة فتحه.‏

ومهمة “أسبيدس” عملية عسكرية بحرية دفاعية تابعة للاتحاد الأوروبي، أُطلقت في شباط ‌‏2024، وتم تمديدها مؤخراً حتى الـ 26 من شباط 2027، وتهدف بشكل أساسي إلى حماية ‏الملاحة الدولية ومرافقة السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والممرات البحرية ‏الحيوية الأخرى.

كما أن “أسبيدس” تنشط على طول خطوط الاتصال البحرية الرئيسية حول مضيق ‏باب المندب، وتراقب الوضع البحري في مضيق هرمز، فضلاً عن المياه الدولية في البحر ‏الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي.‏