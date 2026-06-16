الاتحاد الأوروبي يعتزم تعزيز مهمة أسبيدس العسكرية في البحر الأحمر

بروكسل-سانا
يعتزم الاتحاد الأوروبي تعزيز المهمة البحرية “أسبيدس”Aspides ” التي تقودها إيطاليا، لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” أن مسودة البيان الختامي للقمة الأوروبية المزمعة التي ستنعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل، تؤكد على مساهمة أسبيدس المحتملة في استقرار المنطقة، وتدعو إلى تعزيزها بما يتماشى مع ولايتها.
وكانت بعض دول الاتحاد الأوروبي ومن بينها إيطاليا، أعربت عن استعدادها للمساهمة في إزالة الألغام وتأمين مضيق هرمز بمجرد إعادة فتحه.
ومهمة “أسبيدس” عملية عسكرية بحرية دفاعية تابعة للاتحاد الأوروبي، أُطلقت في شباط 2024، وتم تمديدها مؤخراً حتى الـ 26 من شباط 2027، وتهدف بشكل أساسي إلى حماية الملاحة الدولية ومرافقة السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والممرات البحرية الحيوية الأخرى.
كما أن “أسبيدس” تنشط على طول خطوط الاتصال البحرية الرئيسية حول مضيق باب المندب، وتراقب الوضع البحري في مضيق هرمز، فضلاً عن المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي.