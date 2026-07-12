رئيسة مولدوفا ترشح خبيراً مالياً لمنصب رئيس الوزراء

كيشيناو-سانا
أعلنت رئيسة مولدوفا مايا ساندو ترشيح الخبير المالي فاسيلي توفان لمنصب رئيس الوزراء.
ونقلت رويترز عن ساندو قولها في مؤتمر صحفي مساء أمس السبت: “إنها منحت توفان مهلة 15 يوماً لتشكيل الحكومة ووضع برنامج حكومي وتقديمه إلى البرلمان”.
من جانبه، حدد توفان، البالغ 44 عاماً، أولويات حكومته باستعادة ثقة المواطنين، وتعزيز ثقة قطاع الأعمال، ودفع مسار انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، معرباً عن أمله في توقيع اتفاق الانضمام بحلول نهاية عام 2028.
ومن المرجح أن يحظى توفان بثقة البرلمان، إذ يمتلك حزب العمل والتضامن، الذي تنتمي إليه ساندو، 55 مقعداً من أصل 101.
ويشغل توفان منصب شريك رئيسي في شركة «هورايزون كابيتال» الاستثمارية، وسبق أن دعم ساندو في انتخابات الرئاسة عام 2024، وحزب العمل والتضامن في الانتخابات البرلمانية الماضية.
وكان رئيس الوزراء المولدوفي السابق ألكسندرو مونتيانو استقال مطلع الشهر الجاري، بعد ثمانية أشهر من توليه منصبه.