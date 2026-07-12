رئيسة مولدوفا ترشح خبيراً مالياً لمنصب رئيس الوزراء

UEXPEJNWBZLDTFDXI3VVIF33UI رئيسة مولدوفا ترشح خبيراً مالياً لمنصب رئيس الوزراء

كيشيناو-سانا‏

أعلنت رئيسة مولدوفا مايا ساندو ترشيح الخبير المالي فاسيلي توفان لمنصب ‏رئيس الوزراء.‏

ونقلت رويترز عن ساندو قولها في مؤتمر صحفي مساء أمس السبت: “إنها ‏منحت توفان مهلة 15 يوماً لتشكيل الحكومة ووضع برنامج حكومي وتقديمه إلى ‏البرلمان”.‏

من جانبه، حدد توفان، البالغ 44 عاماً، أولويات حكومته باستعادة ثقة المواطنين، ‏وتعزيز ثقة قطاع الأعمال، ودفع مسار انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، ‏معرباً عن أمله في توقيع اتفاق الانضمام بحلول نهاية عام 2028.‏

ومن المرجح أن يحظى توفان بثقة البرلمان، إذ يمتلك حزب العمل والتضامن، ‏الذي تنتمي إليه ساندو، 55 مقعداً من أصل 101.

ويشغل توفان منصب شريك رئيسي في شركة «هورايزون كابيتال» الاستثمارية، ‏وسبق أن دعم ساندو في انتخابات الرئاسة عام 2024، وحزب العمل والتضامن ‏في الانتخابات البرلمانية الماضية.‏

وكان رئيس الوزراء المولدوفي السابق ألكسندرو مونتيانو استقال مطلع الشهر الجاري، بعد ‏ثمانية أشهر من توليه منصبه.‏

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