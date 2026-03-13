مقتل 4 جنود أمريكيين في تحطم طائرة تزويد وقود غرب العراق

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الجمعة، مقتل أربعة جنود أمريكيين في حادثة تحطم طائرة تزويد وقود غرب العراق.

وقالت “سنتكوم” في منشور عبر منصة “إكس”: “إنّ أربعة من أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متن طائرة تزويد وقود من طراز “كيه سي- 135” قتلوا جراء تحطمها يوم أمس الأربعاء غرب العراق”، مؤكدة أن الحادث لم يكن ناجماً عن نيران معادية ولا صديقة.

وكانت “سنتكوم” أعلنت أمس الأربعاء فقدان الطائرة دون ذكر تفاصيل عن الحادث.

وهذه رابع طائرة عسكرية أمريكية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز “إف-15” بنيران صديقة فوق الكويت.