الدفاعات الإماراتية تتصدى لهجوم إيراني بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت اليوم الخميس، مع اعتداء إيراني على البلاد، شمل 10 صواريخ باليستية، و26 طائرة مسيرة.

وأشارت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، إلى أنه ومنذ بدء الاعتداء الإيراني على الإمارات، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 278 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1540 طائرة مسيرة.

وكشفت الوزارة أن الاعتداءات الإيرانية أدت إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 131 من جنسيات مختلفة بما فيها الإماراتية.

وأكدت وزارة الدفاع استعدادها وجاهزيتها للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها الامارات، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.