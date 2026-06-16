اتحاد غرف التجارة السورية يدعو لتسريع تشكيل مجلس ‏الأعمال المشترك مع أوزبكستان

دمشق-سانا
دعا اتحاد غرف التجارة السورية إلى الإسراع في تشكيل مجلس الأعمال السوري – الأوزبكي، باعتباره خطوة استراتيجية ومنصة فاعلة لتشبيك رجال الأعمال والتجار، ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
جاء ذلك خلال مشاركة اتحاد غرف التجارة السورية اليوم الثلاثاء، ممثلاً برئيس لجنة العلاقات الخارجية أنس البو، في اجتماع افتراضي لمتابعة مخرجات الملتقى الاقتصادي السوري – الأوزبكي الذي عُقد الشهر الماضي في مدينة حلب، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.
وأكد البو خلال الاجتماع، أهمية تسريع استكمال الإجراءات الخاصة بتشكيل مجلس الأعمال المشترك، بما يسهم في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا وأوزبكستان.
ويأتي الاجتماع استكمالاً لمخرجات الملتقى الاقتصادي السوري-الأوزبكي الذي استضافته مدينة حلب الشهر الماضي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا وأوزبكستان وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري.