اتحاد غرف التجارة السورية يدعو لتسريع تشكيل مجلس ‏الأعمال المشترك مع أوزبكستان

04 5 اتحاد غرف التجارة السورية يدعو لتسريع تشكيل مجلس ‏الأعمال المشترك مع أوزبكستان

دمشق-سانا‏

دعا اتحاد غرف التجارة السورية إلى الإسراع في تشكيل مجلس ‏الأعمال السوري – الأوزبكي، باعتباره خطوة استراتيجية ‏ومنصة ‏فاعلة لتشبيك رجال الأعمال والتجار، ورفع حجم التبادل ‏التجاري والاستثماري بين البلدين‎.‎

جاء ذلك خلال مشاركة اتحاد غرف التجارة السورية اليوم ‏الثلاثاء، ممثلاً برئيس لجنة العلاقات الخارجية أنس البو، في ‌‏اجتماع افتراضي لمتابعة مخرجات الملتقى الاقتصادي ‏السوري – الأوزبكي الذي عُقد الشهر الماضي في مدينة حلب، في ‌‏إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي‎.‎

وأكد البو خلال الاجتماع، أهمية تسريع استكمال الإجراءات ‏الخاصة بتشكيل مجلس الأعمال المشترك، بما يسهم في تعزيز ‌‏التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ويفتح آفاقاً أوسع ‏للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا ‌‏وأوزبكستان‎.‎

ويأتي الاجتماع استكمالاً لمخرجات الملتقى الاقتصادي ‏السوري-الأوزبكي الذي استضافته مدينة حلب الشهر الماضي، ‏في ‏إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ‏سوريا وأوزبكستان وتوسيع مجالات التعاون التجاري ‌‏والاستثماري‎.‎

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