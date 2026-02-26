قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينياً وتصيب آخرين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 17 فلسطينياً، في مناطق عدة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة في قلقيلية وبلدات جبع في جنين، وتلفيت وسالم ومخيم بلاطة في مدينة نابلس، وكفر اللبد في طولكرم، والمغير في رام الله، وارطاس في بيت لحم، واعتقلت17 فلسطينياً.

كما أصيب ثلاثة فلسطينيين، جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب خلال اقتحام قرية كفر قليل جنوب نابلس.

من جهة أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية أمام قبة الصخرة وفي باحاته، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال.

كما استولى مستوطنون على مساحات من الأراضي في عين الحلوة بالأغوار الشمالية.

وخلال الأشهر الماضية استولى مستوطنون على مئات الدونمات من الأراضي الرعوية والزراعية في مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية.

وكشف نادي الأسير أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى مطلع الشهر الجاري تجاوز الـ 9300 أسير.