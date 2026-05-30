مصرع ثلاثة متسلقين من لاتفيا إثر سقوطهم من جبل ماكينلي في ألاسكا

واشنطن-سانا

لقي ثلاثة متسلقين من لاتفيا مصرعهم، إثر سقوطهم من على جبل ماكينلي في متنزه ومحمية دينالي الوطنية بولاية ألاسكا الأميركية، فيما نجا متسلق رابع من المجموعة وتم إنقاذه.

ونقلت وكالة رويترز عن هيئة تسلق الجبال في لاتفيا قولها أمس الجمعة: إن المتسلقين الثلاثة توفوا بعد تعرضهم لحادث سقوط أثناء تسلق الجبل، الذي يعد أعلى قمة في أميركا الشمالية.

وأفادت إدارة المتنزهات الوطنية الأميركية بأن أربعة متسلقين من مجموعة مؤلفة من سبعة أشخاص سقطوا يوم الأربعاء الماضي بالقرب من ممر دينالي عند سفح جبل ماكينلي.

وأضافت الإدارة: إن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ أحد المتسلقين في اليوم التالي من حوض جبلي على ارتفاع يزيد على 17 ألف قدم، قبل نقله جواً إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت إلى أن الأعضاء الثلاثة الآخرين في المجموعة، الذين لم يتعرضوا لإصابات، عادوا بسلام إلى أحد المعسكرات الجبلية بعد تقديم الإسعافات الأولية لزملائهم الذين سقطوا.

ويعد جبل ماكينلي، المعروف أيضاً باسم دينالي، أعلى قمة في أميركا الشمالية، ويستقطب سنوياً مئات المتسلقين من مختلف أنحاء العالم.