ترامب: الاتفاق مع إيران يمنع السلاح النووي والتوصل لتسوية روسية أوكرانية ضرورة

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق المؤقت مع إيران يتضمن بشكل واضح منع طهران من تطوير أي سلاح نووي، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك قدرات نووية تحت أي ظرف.

وأوضح ترامب، في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية ونقلتها رويترز، أن مذكرة التفاهم المكوّنة من 14 بنداً مع إيران، والتي لم تُعلن تفاصيلها بعد تشكل “حائط صد” يمنع طهران من الوصول إلى السلاح النووي، معتبراً أن الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015 كان “طريقاً نحو السلاح النووي”.

ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون أمريكيون وإيرانيون في سويسرا لبدء مفاوضات تقنية تمتد 60 يوماً، تشمل ملفات حساسة مثل مستقبل اليورانيوم عالي التخصيب ورفع العقوبات.

وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى أن الوضع في لبنان سيكون عاملاً مؤثراً في استمرار الاتفاق المؤقت، في ظل بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب البلاد.

وفي ملف آخر، شدد ترامب على ضرورة أن تبرم روسيا اتفاقاً مع أوكرانيا لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ شباط عام 2022، مؤكداً أنه التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش القمة، وسيجتمع به مجدداً.

وقال ترامب: إن روسيا وأوكرانيا “خسرتا أعداداً هائلة من الأشخاص”، مضيفاً: “إنه يريد التركيز على الأزمة الأوكرانية، بعد أن انشغلت واشنطن سابقاً بالملف الإيراني”.

وانطلقت قمة مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء، في مدينة إيفيان الفرنسية، وتستمر 3 أيام، وعلى رأس جدول أعمالها الحرب الروسية الأوكرانية والاتفاق مع إيران .