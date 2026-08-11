الجيش الأمريكي يعطل سفينة ترفع علم بنما حاولت خرق الحصار على إيران

واشنطن-سانا

عطّل الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، سفينة شحن ترفع علم بنما حاولت خرق الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان نشرته على موقعها على منصة إكس: إن مروحية أمريكية من طراز «إم إتش-60» أطلقت صاروخين من طراز «هيلفاير» باتجاه غرفة محركات السفينة «فيلا نوفا»، بعد تجاهل طاقمها تحذيرات متكررة، ما أدى إلى تعطيل قدرتها على مواصلة الإبحار باتجاه الموانئ الإيرانية.

وأضافت القيادة إن القوات الأمريكية، حتى اليوم، غيّرت مسار 55 سفينة تجارية حاولت خرق الحصار المفروض على إيران، وعطّلت ثلاث سفن غير ممتثلة، وصعدت على متن سفينتين أخريين.

وأكدت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط تواصل الحفاظ على مستوى عالٍ من اليقظة والجاهزية والقدرة القتالية.

واستأنف الجيش الأمريكي، في 17 تموز الماضي، حصاره البحري للموانئ الإيرانية، رداً على الاعتداءات الإيرانية المستمرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

