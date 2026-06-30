اليابان تؤكد استعدادها لاتخاذ إجراءات تراعي التزاماتها الدولية لضمان ‌‏استقرار سوق العملات

طوكيو-سانا
أكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما أن بلادها مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تقلبات سوق العملات، بما ينسجم مع التزاماتها الدولية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
وذكرت شبكة “سي إن إن” الاقتصادية اليوم الثلاثاء، أن كاتاياما أوضحت أن أي خطوات قد تتخذها الحكومة اليابانية، ربما تشمل التدابير المتفق عليها في البيان المشترك بين اليابان والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن وزارة المالية تتابع تحركات سوق الصرف عن كثب وستتحرك عند الضرورة.
ورفضت كاتاياما التعليق على مستويات محددة لأسعار صرف العملات قد تدفع الحكومة إلى التدخل، مؤكدة أن طوكيو لن تحدد ما يمكن اعتباره “خطاً أحمر” في هذا الشأن.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه المستثمرون مراقبة أداء الين الياباني، في ظل تأثره بتباين السياسات النقدية بين بنك اليابان وعدد من البنوك المركزية العالمية.
يشار إلى أن بنك اليابان المركزي رفع في الـ 16 من حزيران الجاري أسعار الفائدة، إلى أعلى مستوى منذ 31 عاماً، في خطوة نحو إعادة السياسة النقدية إلى مسارها الطبيعي، واحتواء ارتفاع الأسعار الناجم عن أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب في الشرق الأوسط.