اليابان تؤكد استعدادها لاتخاذ إجراءات تراعي التزاماتها الدولية لضمان ‌‏استقرار سوق العملات

download 19 اليابان تؤكد استعدادها لاتخاذ إجراءات تراعي التزاماتها الدولية لضمان ‌‏استقرار سوق العملات

طوكيو-سانا‏

أكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما أن بلادها مستعدة لاتخاذ ‌‏الإجراءات اللازمة للتعامل مع تقلبات سوق العملات، بما ينسجم مع ‌‏التزاماتها الدولية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على استقرار ‌‏الأسواق المالية.‏

وذكرت شبكة “سي إن إن” الاقتصادية اليوم الثلاثاء، أن كاتاياما أوضحت ‏أن ‏أي خطوات قد تتخذها الحكومة اليابانية، ربما تشمل التدابير المتفق عليها ‏في ‏البيان المشترك بين اليابان والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن وزارة ‏المالية ‏تتابع تحركات سوق الصرف عن كثب وستتحرك عند الضرورة.‏

ورفضت كاتاياما التعليق على مستويات محددة لأسعار صرف العملات قد ‌‏تدفع الحكومة إلى التدخل، مؤكدة أن طوكيو لن تحدد ما يمكن اعتباره “خطاً ‌‏أحمر” في هذا الشأن.‏

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه المستثمرون مراقبة أداء الين ‌‏الياباني، في ظل تأثره بتباين السياسات النقدية بين بنك اليابان وعدد من ‌‏البنوك المركزية العالمية.‏

يشار إلى أن بنك اليابان المركزي رفع في الـ 16 من حزيران الجاري ‏أسعار ‏الفائدة، إلى أعلى مستوى منذ 31 عاماً، في ‏خطوة نحو إعادة السياسة ‏النقدية ‏إلى مسارها الطبيعي، واحتواء ارتفاع الأسعار الناجم عن ‏أزمة ‏الطاقة التي ‏تسببت بها الحرب في الشرق الأوسط.‏

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