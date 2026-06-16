وزارة التربية والتعليم تعلن عن وظائف قيادية في مجال التقنيات الرقمية ‏

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، فتح باب الترشح للعاملين من داخل ملاك الوزارة ‏حصراً، لإشغال عدد من الوظائف القيادية الشاغرة في الإدارة المركزية ومديريات التربية ‏بالمحافظات، وذلك ضمن الاختصاصات المحددة في بطاقات الوصف الوظيفي ‏المعتمدة.‏

وبينت الوزارة عبر قناتها على التلغرام أن الوظائف المطروحة تشمل منصب رئيس دائرة ‏على مستوى الإدارة المركزية، ورئيس شعبة على مستوى مديريات التربية في اختصاصات ‏التقنيات الناشئة، وهندسة البرمجيات، والدعم التقني، والأمن الرقمي، بما يسهم في تعزيز ‏البنية التقنية وتطوير منظومة العمل الرقمي في القطاع التربوي.‏

ودعت الوزارة الراغبين في التقدم إلى الاطلاع على تفاصيل الشروط والمؤهلات المطلوبة ‏الواردة في الإعلان، وتعبئة نموذج الترشح الإلكتروني عبر الرابط.، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة.‏

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت في الـ 9 من حزيران الجاري، استقطاب طلبات ‏العاملين من داخل الملاك حصراً، الراغبين بإشغال عدد من المراكز الوظيفية الشاغرة في ‏مديرية التخطيط والإحصاء، والدوائر التابعة لها في المحافظات.‏