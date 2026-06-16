وزارة التربية والتعليم تعلن عن وظائف قيادية في مجال التقنيات الرقمية ‏

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، فتح باب الترشح للعاملين من داخل ملاك الوزارة حصراً، لإشغال عدد من الوظائف القيادية الشاغرة في الإدارة المركزية ومديريات التربية بالمحافظات، وذلك ضمن الاختصاصات المحددة في بطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة.
وبينت الوزارة عبر قناتها على التلغرام أن الوظائف المطروحة تشمل منصب رئيس دائرة على مستوى الإدارة المركزية، ورئيس شعبة على مستوى مديريات التربية في اختصاصات التقنيات الناشئة، وهندسة البرمجيات، والدعم التقني، والأمن الرقمي، بما يسهم في تعزيز البنية التقنية وتطوير منظومة العمل الرقمي في القطاع التربوي.
ودعت الوزارة الراغبين في التقدم إلى الاطلاع على تفاصيل الشروط والمؤهلات المطلوبة الواردة في الإعلان، وتعبئة نموذج الترشح الإلكتروني عبر الرابط.، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة.
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت في الـ 9 من حزيران الجاري، استقطاب طلبات العاملين من داخل الملاك حصراً، الراغبين بإشغال عدد من المراكز الوظيفية الشاغرة في مديرية التخطيط والإحصاء، والدوائر التابعة لها في المحافظات.