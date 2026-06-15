باراك يثمن جهود أردوغان للوصول إلى اتفاق بين واشنطن وطهران

أنقرة-سانا

أعرب السفير الأمريكي في تركيا توم باراك عن تقديره للجهود الدبلوماسية التي بذلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.

وقال باراك في تدوينة على منصة “إكس” اليوم الإثنين: “أقدر دعم الرئيس أردوغان للدبلوماسية وخفض التوتر الإقليمي”، مضيفاً: إن “التقدم لا يمكن أن يتحقق إلا حين تختار الدول الحوار والشراكة والالتزام المشترك بالسلام والأمن”.

وكان أردوغان أشاد في وقت سابق اليوم بالاتفاق بين واشنطن وطهران، مؤكداً دعم تركيا للجهود الدبلوماسية.

وأعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف الذي تقود بلاده الوساطة بين واشنطن وطهران أمس الأحد أن الجانبين توصلا إلى اتفاق يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، وأن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في سويسرا يوم الجمعة المقبل.

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على منصته “تروث سوشيال”، اكتمال التوصل إلى الاتفاق مع إيران التي قالت بدورها: إن “نص مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبح نهائياً، وسيتم التوقيع عليه في جنيف”.

وكانت الحرب الأمريكية الإسرائيلية -الإيرانية اندلعت في الـ 28 من شباط الماضي قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في الـ 8 من نيسان الماضي.