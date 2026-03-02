الدفاع الكويتية: سقوط طائرات حربية أمريكية ونجاة أطقمها

photo 2026 03 02 11 46 58 الدفاع الكويتية: سقوط طائرات حربية أمريكية ونجاة أطقمها

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الإثنين سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية، ونجاة أطقمها.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة قوله: إن الجهات المختصة باشرت فوراً عمليات البحث والإنقاذ، حيث جرى إخلاء أطقم الطائرات ونقلهم إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مؤكداً أنّ جميعهم في حالة مستقرة.

وأشار إلى أنه جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأمريكية الصديقة بشأن ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة.

ولفت إلى أن الجهات المعنية تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، داعياً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وتتعرض دول عربية عدة بينها الكويت، منذ ثلاثة أيام لسلسلة من الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، وأسفرت هذه الاعتداءات عن سقوط قتلى وجرحى، وأضرار مادية.

