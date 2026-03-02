قطر للطاقة تعلن تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال بسبب الهجمات الإيرانية

الدوحة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الإثنين، تعرض منشأتين للطاقة في البلاد لاعتداءات بطائرتين مسيّرتين أطلقتا من إيران، دون وقوع خسائر بشرية.

وقالت الوزارة في بيان: إن “الطائرة الأولى استهدفت أحد خزانات المياه التابعة لمصانع “مسيعيد للطاقة”، فيما استهدفت الأخرى أحد المرافق الصناعية التابعة لشركة قطر للطاقة في مدينة “رأس لفان”.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الاعتداء وإصدار بيانات رسمية لاحقاً.

إلى ذلك أعلنت شركة قطر للطاقة وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، إثر الاعتداءات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في مدينتي رأس اللفان و مسيعيد.

وتواصل إيران شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة ما أوقع ضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، ويأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.