قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالمدفعية محيط مزرعة أبو رجم بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا



استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، محيط مزرعة أبو رجم بريف القنيطرة الجنوبي بقذائف المدفعية.



وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن أربع قذائف مدفعية سقطت في الأراضي الزراعية المحيطة بمزرعة أبو رجم التابعة لقرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، دون وقوع إصابات.



وكانت قوات الاحتلال توغلت صباح اليوم الأحد في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي، ونصبت حاجزاً مؤقتاً لتفتيش المارة، كما أطلقت من مواقعها في بلدة الحميدية ثلاث قذائف هاون وقذيفة دخانية باتجاه المنطقة الواقعة بين بلدة الحميدية ومدينة السلام، دون وقوع إصابات.



وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 من خلال توغلاتها في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.



وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.