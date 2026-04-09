الرئاسة الفلسطينية: إعلان الاحتلال إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة تصعيد خطير

القدس المحتلة-سانا

أدانت الرئاسة الفلسطينية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططات لإقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، مشيرةً إلى أن ذلك تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الرئاسة في بيان اليوم الخميس، نقلته وكالة “وفا” الفلسطينية، أن هذا المخطط يمثل خطوةً إسرائيليةً إضافيةً لتنفيذ مخططات الضم والتوسع العنصري والتهجير، لافتةً إلى أن الحكومة الإسرائيلية تصر على إشعال المنطقة وجرها إلى مزيد من دوامة العنف والتصعيد.

وأوضحت أن الاستيطان غير قانوني حسب قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي أكد على أن الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي وللقرارات الدولية ذات الصلة، وغير شرعي ويجب وقفه.

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية، بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الأحادية الخطيرة، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياساتها التصعيدية وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.

وشددت الرئاسة على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.