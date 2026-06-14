مصرع 12 شخصاً جراء تحطم طائرة ركاب في ولاية ميزوري الأمريكية

335352 مصرع 12 شخصاً جراء تحطم طائرة ركاب في ولاية ميزوري الأمريكية

واشنطن-سانا

لقي 12 شخصاً مصرعهم اليوم الأحد، إثر تحطم طائرة ركاب صغيرة كانت تقل هواة للقفز بالمظلات في ولاية ميزوري وسط الولايات المتحدة.
 
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن شرطة الطرق السريعة بالولاية قولها في بيان: “إن الطائرة سقطت في حقل مجاور لمطار بتلر التذكاري، الواقع على بعد نحو 65 ميلاً جنوب مدينة كانساس سيتي، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً كانوا على متنها، واشتعال النيران في حطامها”.
 
وأشار البيان إلى أن فرق الطوارئ والإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، في حين فرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة، وأغلقت الطرق المؤدية إليها كإجراء احترازي، دون معرفة ملابسات الحادث.
 
يذكر أن طائرة على متنها 231 راكباً نجت في أوائل الشهر الماضي من كارثة محققة، بعد اصطدام إحدى عجلاتها بعمود إنارة وشاحنة خلال تحليقها فوق طريق سريع، قبيل هبوطها في أحد مطارات ولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة.

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