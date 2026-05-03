ترامب يعلن مراجعة مقترح إيراني لإنهاء الحرب ويرجح ألا يكون مقبولاً

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بصدد مراجعة مقترح إيراني يهدف إلى إنهاء الحرب، معرباً في الوقت نفسه عن تحفظاته حيال إمكانية قبول هذا المقترح.

وقال ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشيال” مساء السبت: “سأقوم قريباً بمراجعة الخطة التي أرسلتها إلينا إيران للتو، لكنني لا أتخيل أنها ستكون مقبولة، بالنظر إلى أنهم لم يدفعوا بعد ثمناً كافياً لما اقترفوه بحق الإنسانية والعالم على مدار الأعوام السبعة والأربعين الماضية”.

وفي مؤتمر صحفي عقده بمدينة ويست بالم بيتش في ولاية فلوريدا، أوضح ترامب أنه أُبلغ بالخطوط العامة للرد الإيراني على المقترح الأمريكي الرامي لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أنه سيتسلم “الصياغة الدقيقة” للرد في وقت لاحق.

وفيما يتعلق بالخيار العسكري، أشار ترامب إلى إمكانية استئناف العمليات ضد إيران، وقال: “إن ذلك قد يحدث”، متوقعاً أن تحتاج طهران لفترة زمنية طويلة لإعادة بناء قدراتها في حال استمرار المواجهة.

كما تطرق الرئيس الأمريكي إلى ما وصفه ب “حالة عدم الوضوح” في هيكل القيادة الإيرانية، مشيراً إلى غياب ظهور المرشد الجديد عن المشهد منذ بدء الحرب.

وعلى صعيد السياسة الداخلية، دعا ترامب الديمقراطيين إلى عدم وضع عراقيل أمام التحركات الأمريكية تجاه إيران، واصفاً إجراءات الحصار الحالية بأنها “مخففة”.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن يوم الجمعة الماضي أنه لا ينوي طلب موافقة الكونغرس لمواصلة أي تحرك عسكري ضد إيران، وذلك بعد انقضاء مهلة ال 60 يوماً التي منحها له الدستور لشن عمليات عسكرية من دون الحصول على تفويض من المشرعين.