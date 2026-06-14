بوتين يبحث هاتفياً مع ترامب المستجدات الدولية وملف إيران

موسكو-سانا



بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، المستجدات الدولية والعلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة.



ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قوله: إن “بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره ترامب ناقشا خلاله قضايا رئيسية تتعلق بالوضع الدولي الراهن وتعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة، وإمكانية إجراء اتصالات محتملة بين ممثلين من الجانبين خلال الفترة المقبلة”.



وأضاف: إن “بوتين أبلغ ترامب أن محاولات كييف لضرب البنية التحتية المدنية في روسيا لن تغير الوضع في ساحة المعركة، فيما شدد ترامب على ضرورة وقف الأعمال العسكرية في أوكرانيا”.



وتابع أوشاكوف: “إن الحديث تركز ‏أيضاً على الوضع المحيط بمذكرة التفاهم التي تجري صياغتها بين الولايات المتحدة وإيران، وأكد دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكاً”.



وأضاف أوشاكوف: “تم الاتفاق على عودة الممثلين الخاصين للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر المنخرطين حالياً بشكل وثيق في الشؤون الإيرانية، إلى روسيا قريباً”.

يأتي هذا الاتصال في وقت تشهد فيه العلاقات بين موسكو وواشنطن توترات على خلفية عدد من الملفات الدولية، ورغم الخلافات السياسية تحافظ روسيا والولايات المتحدة على قنوات اتصال مباشرة بينهما.