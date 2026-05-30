طبيب ترامب: الرئيس يتمتع بصحة ممتازة ومؤهل تماماً لأداء جميع الواجبات الرئاسية

واشنطن-سانا

أكد طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البالغ من العمر 79 عاماً، أنه يتمتع بصحة ممتازة عقب خضوعه لفحص طبي دوري الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم السبت عن طبيب ترامب، الكابتن في البحرية الأمريكية شون باربابيلا، قوله: “ما زال الرئيس ترامب يتمتع بصحة ممتازة، ويظهر قوة في وظائف القلب والرئتين والجهاز العصبي والوظائف البدنية عموماً”، مضيفاً: إنه “مؤهل تماماً للقيام بكل واجبات القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس البلاد”.

وأوضح باربابيلا في مذكرة بشأن نتائج الفحص الطبي، أن ترامب تلقى استشارات وقائية شملت إرشادات غذائية، وتوصية بتناول جرعة منخفضة من الأسبرين، وزيادة النشاط البدني، والاستمرار في خفض الوزن.

وتضمنت المذكرة الواقعة في ثلاث صفحات، عرضاً عاماً للفحص البدني والاختبارات التشخيصية التي خضع لها ترامب في مستشفى والتر ريد العسكري قرب واشنطن الثلاثاء الماضي.

وفيما يتعلق بالكدمات الظاهرة على يديه، أشارت المذكرة إلى أنها تتوافق مع تحسس طفيف في الأنسجة الرخوة ناجم عن المصافحة المتكررة، بالتزامن مع استخدام الأسبرين للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويعد هذا الفحص الطبي الثالث الذي يخضع له ترامب منذ عودته إلى منصبه العام الماضي.

ويتناول الرئيس الأمريكي، الذي سيبلغ الثمانين من عمره الشهر المقبل، ثلاثة أدوية، اثنان منها للتحكم في مستوى الكوليسترول، إضافةً إلى الأسبرين للوقاية من أمراض القلب.

وبحسب المذكرة، بلغ وزن ترامب 108 كيلوغرامات، بزيادة عن 101.6 كيلوغرام في آخر فحص طبي سنوي خضع له في نيسان من العام الماضي، فيما يبلغ طوله 191 سنتيمتراً.