‌‌‏وفاة 18 شخصاً بحمى الضنك في اليمن منذ مطلع 2026‏

عدن-سانا
أعلنت السلطات الصحية في اليمن اليوم الأحد، تسجيل 18 حالة وفاة، و4819 إصابة بحمى الضنك منذ بداية العام الجاري.
ونقلت رويترز عن مسؤول الإعلام في مكتب الصحة العامة بمحافظة تعز تيسير السامعي قوله: إنه منذ بداية العام 2026 سجلت حالات الإصابة بمرض حمى الضنك بنحو 4819 إصابة، فيما توفي 18 شخصاً في محافظتي عدن وحضرموت، خلال الفترة بين كانون الثاني ومطلع حزيران 2026.
وأشار السامعي إلى أن محافظة عدن، تصدرت المحافظات من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث سُجلت فيها 1,243 إصابة و12 حالة وفاة، ما يمثل نحو 67% من إجمالي الوفيات المرتبطة بالمرض.
وتُظهر البيانات ارتفاعاً في أعداد الإصابات والوفيات مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، عندما سجلت منظمة الصحة العالمية نحو 3,900 إصابة، و14 وفاة.
وتنتقل حمى الضنك عبر لدغات البعوض الحامل للفيروس، والذي يكتسب العدوى عادة بعد التغذي على دم شخص مصاب، وتشمل أبرز أعراض المرض: ارتفاع درجة الحرارة، والصداع الحاد، وآلام المفاصل والعضلات والعظام، إضافةً إلى ألم خلف العينين، وقد يصاحبها في بعض الحالات نزيف من الأنف ومضاعفات صحية خطيرة تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً.