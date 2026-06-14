‌‌‏وفاة 18 شخصاً بحمى الضنك في اليمن منذ مطلع 2026‏

عدن-سانا‏

أعلنت السلطات الصحية في اليمن اليوم الأحد، تسجيل 18 حالة ‏وفاة، و4819 إصابة بحمى الضنك منذ بداية العام الجاري.‏

ونقلت رويترز عن مسؤول الإعلام في مكتب الصحة العامة ‏بمحافظة تعز تيسير السامعي قوله: إنه منذ بداية العام 2026 سجلت ‏حالات الإصابة بمرض حمى الضنك بنحو 4819 إصابة، فيما ‏توفي 18 شخصاً في محافظتي عدن وحضرموت، خلال الفترة بين ‏كانون الثاني ومطلع حزيران 2026.‏

وأشار السامعي إلى أن محافظة عدن، تصدرت المحافظات من حيث ‏عدد الإصابات والوفيات، حيث سُجلت فيها 1,243 إصابة و12 ‏حالة وفاة، ما يمثل نحو 67% من إجمالي الوفيات المرتبطة ‏بالمرض.‏

وتُظهر البيانات ارتفاعاً في أعداد الإصابات والوفيات مقارنةً ‏بالفترة نفسها من عام 2025، عندما سجلت منظمة الصحة العالمية ‏نحو 3,900 إصابة، و14 وفاة.‏

وتنتقل حمى الضنك عبر لدغات البعوض الحامل للفيروس، والذي ‏يكتسب العدوى عادة بعد التغذي على دم شخص مصاب، وتشمل ‏أبرز أعراض المرض: ارتفاع درجة الحرارة، والصداع الحاد، ‏وآلام المفاصل والعضلات والعظام، إضافةً إلى ألم خلف العينين، ‏وقد يصاحبها في بعض الحالات نزيف من الأنف ومضاعفات ‏صحية خطيرة تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً.‏