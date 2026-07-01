تقرير أممي يكشف فداحة العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة وتفشي الأمراض ‏بين النازحين

جنيف-سانا‏

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، أن الفرق الإنسانية في ‏قطاع غزة تعكف حالياً على تقييم احتياجات المتضررين من العدوان الجوي الذي شنه ‏طيران الاحتلال الإسرائيلي أمس على منطقة المواصي في خان يونس جنوب القطاع.‏

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وأوضح المكتب، في تقرير نشره مركز أنباء الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أن المعلومات ‏الأولية تؤكد تدمير خيام أكثر من 150 أسرة نازحة بالكامل، جراء الغارة التي أسفرت أيضاً ‏عن مقتل أم وطفلتها الرضيعة ، علاوة على إلحاق أضرار بالغة بخيام 250 أسرة أخرى.‏

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من جهته، أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمره الصحفي ‏اليومي، إلى أن المنظمة الدولية وشركاءها يعملون على دعم النازحين الجدد والمتضررين ‏عبر آلية مشتركة لتوزيع المساعدات.‏

ولفت دوجاريك، ‏إلى أن معظم العمليات العسكرية للاحتلال، بما في ذلك الغارات الجوية ‏والقصف البحري وإطلاق النار الكثيف، تتركز غرب ما يعرف باسم الخط الأصفر، ما ‏أدى إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا والإصابات في صفوف المدنيين.‏

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في غضون ذلك، حذر شركاء الأمم المتحدة العاملون في القطاع الصحي من الارتفاع الحاد ‏في حالات الإصابة بمرض جدري الماء في أنحاء قطاع غزة، حيث تم تسجيل نحو 9300حالة في أكثر من 130 مرفقاً صحياً خلال أسبوعين فقط، تركز أكثر من نصفها في خان ‏يونس، نتيجة تدهور الظروف البيئية، والاكتظاظ الشديد، والنقص الحاد في الخدمات ‏جراء، الحصار والعدوان المتواصلين.‏

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وبيّن دوجاريك، أن الأمم المتحدة تحاول إرسال الأدوية الأساسية والمضادات الحيوية، ‏وتكثيف عمليات نقل المياه وممارسات العزل، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذه ‏الاستجابة تظل غير كافية، وأن الطواقم بحاجة إلى تأمين الوصول دون عوائق إلى المناطق ‏المتضررة لإنقاذ الوضع الصحي المتفاقم.‏

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وفيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية المحتلة، أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن ‏قوات الاحتلال قتلت طفلاً يبلغ من العمر 15 عاماً أول أمس، خلال اقتحام ومداهمة في رام ‏الله.‏

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كما نبه دوجاريك إلى أن عمليات الاقتحام والمداهمة التي تنفذها قوات الاحتلال ‏الإسرائيلي، ولا سيما على المراكز التابعة للأمم المتحدة ووكالة الأونروا، تشكل انتهاكاً ‏صارخاً لحرمة منشآت الأمم المتحدة ومخالفة صريحة للالتزامات الدولية والامتيازات ‏والحصانات الممنوحة للمنظمة، مؤكداً أن الأونروا جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة وتعمل ‏بموجب تفويض واضح من الجمعية العامة، وأن ممارسات الاحتلال تعرقل بشكل مباشر ‏الجهود الرامية لتقديم الدعم الإنساني للمحتاجين.‏

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ويواجه قطاع غزة تحديات كبيرة في توفير الغذاء والمأوى لمئات آلاف الأسر الفلسطينية، ‏وذلك في ظل أزمة إنسانية مستمرة بعد عامين من العدوان الإسرائيلي الذي خلف أكثر من ‌‏70 ألف شهيد فلسطيني وعشرات آلاف المصابين.‏