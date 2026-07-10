الأمم المتحدة: مليون امرأة فقدن إمكانية الحصول على المساعدات بسبب خفض التمويل

جنيف-سانا

كشف تقرير جديد صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن مليون امرأة وفتاة فقدن إمكانية الحصول على خدمات دعم منقذة للحياة خلال العام الماضي، نتيجة التخفيضات العالمية في تمويل المساعدات الدولية.

ووجد التقرير الذي أوردت وكالة رويترز مقتطفات منه، أنّ نحو تسع من كل عشر منظمات نسائية لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات على الأرض، رغم الزيادة الكبيرة في الطلب على خدماتها منذ كانون الثاني من العام الماضي، في أعقاب أكبر تراجع مسجل في تمويل المساعدات.

شح التمويل ونقص الخدمات

وبين التقرير أن نحو 120 مليون امرأة وفتاة حول العالم يحتجن إلى مساعدات وحماية إنسانية، لكن 40 بالمئة من بين 855 منظمة نسائية شملها المسح في دول مثل أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي، تواجه خطر الإغلاق المؤقت أو الدائم خلال العام المقبل بسبب نقص التمويل.

وأفادت أغلبية المنظمات التي جرى استطلاع رأيها بأنها لم تعد قادرة على تلبية حجم الاحتياجات الحالي، بينما قالت 60 بالمئة منها: إنها صارت تقدم خدمات إلى عدد أقل من النساء والفتيات مقارنة بما كانت تقدمه قبل كانون الثاني 2025، رغم الارتفاع الحاد في الطلب على خدماتها.

وحذر التقرير من أن تراجع التمويل يخلق فجوات خطيرة في تغطية المساعدات الإنسانية، إذ تمثل هذه المنظمات في بعض الحالات الجهة الوحيدة القادرة على الوصول إلى النساء والفتيات المحتاجات للدعم.

وأضاف التقرير: إن 65 بالمئة من المنظمات التي تركز على النساء أفادت بأن موظفيها يواصلون العمل من دون أجر للحفاظ على استمرار الخدمات، بينما اضطرت نصف هذه المنظمات إلى وضع قوائم انتظار أو رفض استقبال مزيد من النساء والفتيات المحتاجات للدعم.

تراجع واسع في دعم قضايا المرأة

بدورها، أكدت مسؤولة العمل الإنساني في هيئة الأمم المتحدة للمرأة صوفيا كالتورب أن “كل دولار يسحب من تمويل المنظمات النسائية هو دولار تحرم منه الناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالصراعات، والأمهات النازحات، والفتيات اللاتي أجبرن على ترك الدراسة، والمجتمعات التي تكافح من أجل البقاء”.

ومع تضاعف حالات العنف الجنسي المرتبط بالصراعات خلال العام الماضي، أفادت 62 بالمئة من المنظمات بأن المساحات الآمنة المخصصة للنساء والفتيات لم تعد متاحة أو تقلصت بسبب خفض التمويل، كما تراجعت خدمات إدارة ومتابعة حالات العنف القائم على النوع.

وبيّنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تخفيضات التمويل تأتي في إطار تراجع أوسع في دعم قضايا المرأة، حيث علقت خُمس المنظمات أنشطتها الرامية إلى تعزيز قيادة المرأة والمساواة بين الجنسين.

وكانت الإدارة الأمريكية خفضت هذا العام مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، بعد أن كانت الولايات المتحدة في السابق أكبر مانح للمساعدات في العالم، كما قلص مانحون دوليون كبار آخرون أيضاً ميزانيات المساعدات بسبب الضغوط المالية وارتفاع الإنفاق الدفاعي.