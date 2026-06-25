ماكرون: البحرية الفرنسية تعترض ناقلة نفط تابعة لـ”أسطول الظل” الروسي



باريس-سانا



أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن البحرية الفرنسية اعترضت ناقلة نفط خلال مرورها قرب سواحل جزيرة صقلية، في إطار الإجراءات الأوروبية الرامية إلى مكافحة ما يُعرف بـ”أسطول الظل” الذي تتهم الدول الغربية روسيا باستخدامه لنقل النفط والغاز والتحايل على العقوبات.



ونقلت وكالة “رويترز” عن ماكرون قوله عبر منصة “إنستغرام”: إن عملية الاعتراض نُفذت يوم الثلاثاء الماضي، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي بعد أيام من عملية مماثلة نفذتها بريطانيا.



وأضاف ماكرون: “لن نسمح لأسطول الظل بالتهرب من العقوبات وتمويل المجهود الحربي الروسي”، معتبراً أن العملية تعكس إصرار الدول الأوروبية على تطبيق العقوبات المفروضة على موسكو.



ونشر الرئيس الفرنسي مقطعاً مصوراً يظهر عناصر من البحرية الفرنسية وهم يهبطون من مروحيات على متن الناقلة “ديليفر”.



وأشارت فرنسا إلى أنها اعترضت ما لا يقل عن خمس ناقلات تصنفها ضمن “أسطول الظل” الروسي، وهي سفن قديمة تُستخدم، بحسب باريس، لنقل النفط والغاز والالتفاف على العقوبات الغربية.



يشار إلى أن وزارة الدفاع البريطانية أعلنت في الـ 14 من حزيران الجاري، اعتراض ناقلة نفط ‏تابعة لأسطول الظل الروسي، كانت تحاول عبور بحر المانش‎.‎



من جانبها، تصف موسكو هذه الإجراءات بأنها غير قانونية.

