ترامب وستارمر يبحثان جهود إنهاء الحرب مع إيران

مكالمة هاتفية موقع2 ترامب وستارمر يبحثان جهود إنهاء الحرب مع إيران

لندن-سانا

بحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في اتصال هاتفي اليوم السبت، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية.

ونقلت رويترز عن رئاسة الوزراء البريطانية قولها في بيان: إن ستارمر رحب خلال الاتصال بـ”التقدم المحرز حتى الآن في جهود إنهاء الحرب”، مؤكداً استعداد بلاده لدعم تنفيذ أي اتفاق سلام والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان نجاحه.

واتفق ستارمر وترامب أيضاً، على ضرورة استعادة حرية الملاحة لتخفيف تداعيات الصراع على الاقتصاد العالمي.

وكان مسؤول أمريكي رفيع المستوى، كشف اليوم السبت، عن التوصل إلى اتفاق وصفه بـ”القوي للغاية” مع إيران، مؤكداً أن الاتفاق يُلزم طهران بفتح مضيق هرمز كشرط أساسي، مع احتمال إعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي دون فرض أي رسوم على حركة الملاحة.

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