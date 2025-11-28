ترامب: سأوقف الهجرة بشكل دائم من كل دول العالم الثالث

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، عزمه وقف الهجرة من “دول العالم الثالث”، بعد يوم من إطلاق مواطن أفغاني النار على جنديين من الحرس الوطني في واشنطن.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي “سأوقف الهجرة بشكل دائم من كل دول العالم الثالث للسماح للنظام الأمريكي بالتعافي بشكل كامل”.

وهدد ترامب، أيضاً بإلغاء ملايين الطلبات المقبولة التي منحت في عهد سلفه جو بايدن، وترحيل أي شخص لا يقدم للولايات المتحدة قيمة إضافية.

وكانت الإدارة الأمريكية، أعلنت إثر الهجوم أنها ستراجع وضع الإقامة الدائمة للمهاجرين من 19 دولة، بينها أفغانستان وإيران وفنزويلا.

واعتبر ترامب، أن الهجوم على قوات الحرس الوطني في واشنطن قد عطل فترة الحياة الآمنة في العاصمة الأمريكية، مشيراً إلى وفاة إحدى عناصر الحرس الوطني، متأثرة بجروح أصيبت بها، فيما العنصر الثاني بحالة حرجة.

