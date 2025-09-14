الرئيس الفلسطيني: أمن دولة قطر جزء لا يتجزأ من أمننا القومي العربي والإسلامي

الدوحة-سانا

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الاعتداء الإسرائيلي الأخير على دولة قطر يشكل خرقاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار العربي والإقليمي والدولي.

وقال عباس في حوار مع وكالة الأنباء القطرية “قنا”، قبيل انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تستضيفها دولة قطر، يوم غد: إن “الرسالة والهدف من المشاركة في قمة الدوحة واضحة وثابتة، وهي أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمننا القومي العربي والإسلامي، ونحن جميعاً نقف صفاً واحداً في مواجهة هذه الاعتداءات”.

وأشار عباس إلى أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر يمثل مؤشراً خطيراً يسعى لضرب الأمن العربي والإسلامي المشترك وزعزعة استقرار المنطقة، مشدداً على ضرورة أن يكون الموقف العربي والإسلامي بحجم هذا التحدي، عبر خطوات دبلوماسية وإجراءات رادعة عاجلة وحازمة، إضافة إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة بحق قطر وفلسطين ودول عربية أخرى.

ووصل عدد من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية إلى الدوحة اليوم للمشاركة في الاجتماع التحضيري، للقمة العربية الإسلامية الطارئة، المقررة غداً لبحث مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف يوم الثلاثاء الماضي مبان سكنية في العاصمة القطرية ولقي إدانات واسعة.