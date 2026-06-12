إصابة 4 فلسطينيين باعتداء للمستوطنين على قرية دير أبو مشعل

القدس المحتلة-سانا



أُصيب أربعة فلسطينيين، أحدهم بحالة خطيرة، اليوم الجمعة جراء اعتداء شنه مستوطنون على أهالي قرية دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله بالضفة الغربية.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، عن رئيس مجلس دير أبو مشعل، جميل موسى، قوله: إن مجموعات من المستوطنين هاجمت بالعصي والآلات الحادة مجموعة من المواطنين في منطقة “تلة القرانع” جنوب القرية، ما أسفر عن وقوع 4 إصابات، أحدهم بحالة خطيرة.



وجاء هذا الاعتداء عقب نجاح عشرات الأهالي في الوصول إلى بؤرة استيطانية أقيمت على أراضيهم وتفكيكها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة أطلقت خلالها قوات الاحتلال الغاز السام والمسيل للدموع بكثافة لحماية المستوطنين الذين عادوا لإقامة البؤرة مجدداً بعد تفكيكها في وقت سابق.



وفي نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس.



يشار إلى أن المستوطنين صعّدوا في الفترة الأخيرة من انتهاكاتهم في الضفة الغربية ولاسيما في منطقة برك سليمان، عدا عن اعتداء قوات الاحتلال على المتنزهين في المكان، في محاولة للسيطرة على المنطقة ومنع المواطنين من الوصول إليها.