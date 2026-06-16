42 نائباً أمريكياً يطالبون الخارجية بكشف الإنفاق الإسرائيلي على الاستيطان في الضفة الغربية

واشنطن-سانا

طالب 42 عضواً في الكونغرس الأمريكي وزارة الخارجية بالكشف عن حجم الإنفاق الذي تخصصه حكومة الاحتلال الإسرائيلي لبناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية المحتلة، داعين إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة الاستيطانية وتداعياتها على الالتزامات الأمريكية ذات الصلة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن النواب وجّهوا رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دعوا فيها إلى تفعيل أحكام قانون أمريكي يُلزم الإدارة بتقديم تقارير دورية حول الإنفاق الإسرائيلي المرتبط بالاستيطان، ومدى تأثيره على برامج ضمانات القروض الأمريكية المقدمة لإسرائيل.

وطالب الموقعون على الرسالة بالحصول على بيانات تفصيلية تشمل جميع السنوات المالية منذ عام 2013، إلى جانب توضيح الآليات والمعايير المعتمدة في احتساب الإنفاق الموجّه للمشاريع الاستيطانية.

وأكد النواب أن غياب هذه المعلومات حدّ من قدرة الكونغرس على أداء دوره الرقابي بصورة فعالة، وأبقى التكاليف الفعلية للتوسع الاستيطاني خارج نطاق المساءلة والتدقيق.

وتأتي هذه المطالبات في وقت يشهد فيه الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية تصاعداً ملحوظاً، وسط تحذيرات متزايدة من انعكاساته على فرص التوصل إلى تسوية سياسية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.



وفي هذا السياق، كانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية قد أعلنت في التاسع من نيسان الماضي، أن سلطات الاحتلال تخطط لإقامة 34 موقعاً استيطانياً جديداً في مناطق متفرقة من شمال وجنوب الضفة الغربية.