البحرين تدين الهجوم على سفينتين في ميناء دمياط المصري

المنامة-سانا



أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم بطائرة مسيّرة الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط المصري، وأسفر عن اندلاع حريق فيهما.



وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الخميس أن الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وإمدادات الطاقة العالمية.



كما أكدت تضامن البحرين الكامل مع مصر، وتأييدها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها القومي وحماية منشآتها الحيوية.



وجددت البحرين دعوتها إلى الوقف الفوري والكامل لهذه الهجمات، واحترام سيادة الدول وقواعد القانون الدولي، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة المدنيين.



وكانت شركة أمبري للأمن البحري أفادت أمس الأربعاء بأن طائرة مسيّرة أصابت ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية في ميناء دمياط المصري على ساحل البحر المتوسط، بينما أعلنت شركة إنشكيب لخدمات الموانئ اندلاع حريق في ناقلتي غاز داخل الميناء.



يأتي هذا في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، مع استمرار الاعتداءات الإيرانية على عدد من دول المنطقة، إلى جانب هجمات ميليشيا الحوثي التي استهدفت حركة الملاحة في البحر الأحمر، ما أثار مخاوف دولية متزايدة بشأن أمن الممرات البحرية وسلاسل إمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

