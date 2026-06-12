الهند: استدعاء نائب رئيس البعثة الأمريكية احتجاجاً على ضربات طالت سفناً قبالة عمان

نيودلهي-سانا

استدعت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الجمعة، نائب رئيس البعثة الأمريكية جايسون ميكس،للاحتجاج على ضربات عسكرية أمريكية استهدفت سفناً تجارية قبالة سواحل سلطنة عمان، وذلك في ثاني مرة تعبر فيها نيودلهي عن استيائها خلال ثلاثة أيام.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في الوزارة قوله: “إن وزارة الشؤون الخارجية الهندية استدعت ميكس لتقديم احتجاج على الهجمات على سفن تجارية قبالة ساحل عمان”، مضيفاً: “أمس تعرضت سفينة أخرى على متنها 20 هندياً من أفراد الطاقم للهجوم”.

ولم ترد السفارة الأمريكية في نيودلهي بعد على طلب للحصول على تعليق.

واستدعت نيودلهي ميكس للمرة الأولى يوم الأربعاء الماضي، بعد هجوم نفذته البحرية الأمريكية ضد ناقلة منتجات نفطية ترفع علم بالاو، وأسفر عن مقتل ثلاثة بحارة هنود، بينما تعرضت سفينة أخرى على متنها 20 من أفراد الطاقم الهنود لاستهداف أمس الخميس دون ورود تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

وجاءت التطورات المتعلقة بالبحارة الهنود قبل أيام فحسب من اجتماع محتمل بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا.