باحثون أمريكيون: مبادرة البحار الأربعة فرصة لتعزيز التكامل الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا

واشنطن-سانا

أكد باحثون أمريكيون أن «مبادرة البحار الأربعة» تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي ودعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، من خلال تطوير شبكات الطاقة والنقل والبنية التحتية وتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين دول المنطقة.

وخلال نقاش نظمه معهد «نيولاينز» في واشنطن حول المبادرة، شدد المشاركون على أهمية الموقع الجغرافي لسوريا باعتبارها نقطة وصل بين عدة أسواق إقليمية، ما يؤهلها للقيام بدور محوري في مشاريع الربط اللوجستي وممرات الطاقة والتجارة.

وأشار المتحدث الرسمي السابق لقوة المهام المشتركة للتحالف الدولي مايلز كانكنز في تصريح لـ سانا إلى وجود اهتمام متزايد من الشركات الأمريكية والدولية بفرص الاستثمار في سوريا، ولا سيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، معتبراً أن هذه الاستثمارات من شأنها المساهمة في خلق فرص عمل ودعم التنمية الاقتصادية.

بدورها، أوضحت الباحثة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط هبة عبد الوهاب أن المبادرة تتيح فرصاً لتعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والعراق، ولا سيما في مجالات النقل والطاقة، بما يسهم في ترسيخ الثقة وتوسيع الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

من جهته، أكد مدير المبادرات الخاصة في معهد «نيولاينز» عظيم إبراهيم أهمية الانتقال من مرحلة الاعتماد على المساعدات الإنسانية إلى مرحلة الاستثمار وإعادة بناء الاقتصاد، مشيراً إلى أن مشاريع البنية التحتية وممرات الطاقة يمكن أن تشكل أساساً للتنمية المستدامة في سوريا والمنطقة.

كما شددت المستشارة السابقة في المجلس الأطلسي ميسون كفافي على أن نجاح عملية إعادة الإعمار يتطلب مشاريع اقتصادية ذات جدوى تجارية قادرة على تحقيق إيرادات مستدامة، فيما رأى المستشار الأسبق في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى آرون زيلين أن تطوير البنية التحتية اللازمة للمبادرة سيعزز اندماج سوريا في الاقتصاد الإقليمي والعالمي ويدعم مسار التعافي الاقتصادي.