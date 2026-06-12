أوكرانيا تطلب من حلفائها 20 مليار دولار لدعم جهودها العسكرية في مواجهة روسيا

كييف-سانا

كشف مصدر دفاعي أوكراني لوكالة رويترز اليوم الجمعة، أن كييف تسعى للحصول على تمويل عسكري إضافي بقيمة 20 مليار دولار من حلفائها، خلال اجتماع مجموعة الاتصال المعنية بالدفاع عن أوكرانيا الأسبوع المقبل، وذلك بهدف تعزيز قدراتها العسكرية بمواجهة روسيا.

وأوضح المصدر أن المجريات الميدانية للحرب تواجه فترة زمنية حرجة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر، مشيراً إلى أن ذلك “يتطلب تسريعاً عاجلاً للتمويل”، وأنه سيطلب من بعض الحلفاء المساهمة بمبالغ تتراوح بين ملياري دولار وستة مليارات، إما في شكل مساعدات أو قروض، للوصول إلى الهدف المنشود.

وتعرف “مجموعة الاتصال المعنية بالدفاع عن أوكرانيا” بمجموعة رامشتاين، وتضم أكثر من 50 دولة وتُنسّق من خلالها المساعدات المالية والعسكرية المقدمة لكييف.

يشار إلى أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعلنت في الـ 8 من حزيران الجاري، عزم وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي، بحث سبل استخدام تمويلات بقيمة 6.6 مليارات يورو لدعم أوكرانيا عسكرياً، بعد إزالة العقبات التي حالت دون الإفراج عنها، خلال الفترة الماضية بسبب اعتراضات هنغاريا.